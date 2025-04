Christos Tzolis doet opvallende onthulling over Konstantinos Karetsas en zijn keuze voor Griekenland

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Konstantinos Karetsas besloot een tijdje geleden om de Rode Duivels links te laten liggen en voor Griekenland te kiezen. Volgens landgenoot Christos Tzolis was het een makkelijke keuze voor hem.

Het was lange tijd een heel groot thema: voor welk land zou Konstantinos Karetsas kiezen? Uiteindelijk besloot de aanvallende middenvelder van KRC Genk om voor een interlandcarrière bij Griekenland te kiezen.

Daar werd hij afgelopen interlandbreak meteen opgeroepen voor de nationale ploeg. Tegen Schotland scoorde hij op geweldige wijze meteen zijn eerste voor Griekenland.

Christos Tzolis was al onder de indruk van Karetsas bij het liedje dat hij zong voor zijn eerste selectie. "En dat was indrukwekkend, wow. Zeventien jaar oud en geen greintje gêne: hij probeerde iedereen mee te krijgen, met een oud Grieks lied", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Karetsas vertelde Tzolis al langere tijd dat hij voor Griekenland wou spelen, onthult de winger van Club Brugge. "Ik vroeg het hem al lang en hij zei me altijd al dat hij voor Griekenland wilde spelen."

"Ik heb alleen gezegd dat wij ernaar uitkeken, maar de Griekse bond had een grote impact door naar hier te komen en met hem te spreken. Hij is honderd procent Griek, zijn ouders ook. Ik denk dat het een makkelijke keuze was", besluit Tzolis.