Antwerp zoekt dringend investeerder voor Tribune 2, Gheysens wil ook buitenlandse investeerder erbij

Voor Antwerp is de thuiswedstrijd tegen AA Gent cruciaal. Bij een nieuwe misstap dreigt de club opnieuw naast Europees voetbal te grijpen, wat ook dit seizoen al zware financiële gevolgen had. Het inkomstenverlies is moeilijk op te vangen, al proberen ze op andere manieren extra middelen te zoeken.

Vorig seizoen draaide Antwerp een verlies van 12 miljoen euro, ondanks een flinke opsteker van 22 miljoen uit de Champions League. Die vetpot is dit seizoen al buiten bereik, maar ook de Europa League of zelfs de Conference League kunnen financieel soelaas brengen. Zo verdiende Club Brugge vorig seizoen ruim 12 miljoen in de Conference League. Als Antwerp er wéér niet in slaagt om Europees voetbal te halen, zou dat niet alleen financieel pijnlijk zijn. Het bemoeilijkt ook sportieve ambities, want zonder Europees perspectief wordt het moeilijker om transferdoelen binnen te halen, schrijft GvA. Intussen is de bouw van de tijdelijke Tribune 2 een topprioriteit. Die uitbreiding moet de capaciteit van het stadion optrekken van 16.000 naar 21.000 plaatsen en jaarlijks miljoenen extra inkomsten genereren. De vergunningen zijn rond, maar de afbraakwerken zijn uitgesteld in afwachting van externe financiering. Volgens de club is er geen reden tot paniek en is het uitstel niet gelinkt aan de problemen bij Ghelamco, het bedrijf van eigenaar Paul Gheysens. Antwerp hoopt dat de nieuwe tribune volgend seizoen al klaar is, zelfs als er geen Europees voetbal gespeeld wordt. Een verkoop van de club is voorlopig niet aan de orde, maar Paul Gheysens staat wel open voor een goed bod. Intussen blijft zijn familie nauw betrokken bij het beleid. Antwerp is ook actief op zoek naar een extra buitenlandse investeerder om structureel financieel gezond te blijven. CEO Sven Jaecques bevestigt dat Antwerp sinds vorig jaar samenwerkt met het Londense Tifosy om een geschikte investeerder te vinden. Een model zoals bij Club Brugge, met bijvoorbeeld Orkila Capital, moet volgens hem zorgen voor de nodige middelen én expertise op lange termijn.