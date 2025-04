Aanvaller verlangt naar eerste goal voor Dender en drijft (onbewust) de spot met tegenstander

FCV Dender hoopt dit weekend op een beter resultaat tegen Standard dan tijdens de reguliere competitie. Toen verloren de Oost-Vlamingen na een vroege strafschop. Intussen kijkt spits Jordan Kadiri uit naar zijn eerste doelpunt voor de club.

Jordan Kadiri kwam in januari over en speelde onlangs zijn eerste minuten in het shirt van Dender. De 25-jarige Nigeriaanse aanvaller is alvast vastbesloten om snel te scoren voor de Kadavers .

“Ik viel in moeilijke omstandigheden in tegen KV Mechelen, maar ben ontzettend blij dat ik al eens mocht proeven. Ik ben klaar voor een volgende stap en dat is scoren", vertelt de aanvaller in De Gazet van Antwerpen.

Toch weet Kadiri dat hij momenteel geen vaste waarde is in het elftal van coach Vincent Euvrard. “Ik ken mijn plaats in de pikorde. Scheidler, Nsimba en Berte staan voor mij, maar we zijn vrienden en gunnen elkaar alles.” De spits voelt zich duidelijk goed bij Dender.

Standard een topclub?

Morgen staat Standard op het programma. Kadiri kent de Luikenaars niet zo goed, maar is verrast dat ze in België als topclub worden beschouwd.

“Standard is een gewezen grootmacht? Nou, zo goed ken ik de geschiedenis van het Belgische voetbal niet. Ik weet dat FCV Dender een eerder kleine club is, maar we werden wel twaalfde en kunnen rekenen op fantastische fans", aldus de aanvaller.