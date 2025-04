Standard-coach Ivan Leko heeft zijn lesje geleerd: "Zo verlies je de groep"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ivan Leko zal geen cadeautjes meer geven, zoals vorig seizoen, door spelers op te stellen, gewoon om hen een kans te geven in de Europe Play-Offs. De coach van Standard wil tot het einde vol gas geven en denkt nog niet aan het volgende seizoen.

De balans is rampzalig. Voor de verplaatsing naar Dender heeft Standard al 22 wedstrijden niet meer gewonnen in de Europe play-offs. Tijdens de twee voorgaande play-off 2-campagnes heeft Matricule 16 vaak jonge spelers de kans gegeven om hun debuut te maken in deze mini-competitie.

Ivan Leko heeft niet de intentie om te doen wat hij vorig jaar heeft gedaan, namelijk jonge spelers belonen die hebben getraind maar geen kansen hebben gekregen in wedstrijden met inzet. De coach van Standard wil geen cadeautjes meer geven en zal alleen degenen opstellen die het verdienen.

"Vorig jaar in de play-offs hadden we slechte ervaringen met spelers aan wie we kansen wilden geven. Wanneer een coach dat doet, bereikt hij niets omdat spelers slim zijn, ze begrijpen het", verklaarde hij op de persconferentie op vrijdag.

"Als je een kans geeft aan een speler die het niet verdient, verlies je de groep. We willen het volgende seizoen nog niet voorbereiden, want als we dat nu doen, spelen we niet meer voor 100%."

Zolang hij nog iets kan bereiken, zal Ivan Leko dus doorgaan met het opstellen van geleende spelers die binnen enkele weken misschien niet meer bij de club zijn. De coach van Standard wil eindelijk winnen in de Europese play-offs en zou graag zien dat zijn spelers daarvoor zorgen in Dender, net zoals in de reguliere competitie.

"We willen het seizoen zo goed mogelijk afsluiten, winnen en vechten, voordat we aan volgend seizoen denken", concludeerde Ivan Leko.