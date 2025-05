Union-speler voor het eerst opgeroepen voor nationale ploeg

Nu het clubvoetbal er op zit voor dit seizoen, staat de volgende interlandperiode al voor de deur. Voor sommigen een vaste afspraak, voor anderen een eerste oproeping. Mohammed Fuseini van Union behoort tot die tweede categorie.

Mohammed Fuseini kende een moeizaam begin van zijn carrière bij Union. Maar in de laatste weken van de competitie bleek hij nog van goudwaarde te zijn door doelpunten te scoren tegen Anderlecht en Antwerp.

Hij was in de laatste rechte lijn dus nog zeer belangrijk voor Union in hun weg naar de titel. En dat is ook de Ghanese voetbalbond niet ontgaan.

Bondscoach Otto Addo heeft Fuseini opgeroepen voor de volgende interlands van de Black Stars. Het is de eerste keer dat Fuseini een oproepingsbrief in de bus krijgt van het Ghanese nationale elftal.

Met Ghana speelt Fuseini de kleine finale van de Unity Cup in Londen. De Ghanezen verloren de halve finale van het toernooi met 2-1 tegen Nigeria na onder meer een doelpunt van Cyriel Dessers (Ex-Lokeren en Genk)

Bij Ghana maakte Christopher Bonsu Baah (Genk) in de halve finale zijn debuut. Fuseini kan diens voorbeeld gaan volgen in de wedstrijd om de derde plaats tegen Trinidad en Tobago. Die wedstrijd vindt op zaterdag plaats.