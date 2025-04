Interim-coach Frédéric De Meyer wil nog wat kwijt over Didier Lamkel Zé: "Iedereen is het erover eens..."

Frédéric De Meyer zal zaterdag op de bank zitten bij STVV voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Hij praatte over de situatie bij de club.

Na het ontslag van Felice Mazzu neemt assistent-coach Frédéric De Meyer voorlopig over. Er werd gesproken met Hernan Losada, maar die zal zeker niet komen. Daardoor zal De Meyer zaterdag plaatsnemen op de bank voor de match tegen Cercle.

STVV zit in een lastige situatie. Er waren heel wat problemen bij de club de laatste tijd in verband met spelers. De Meyer gaf hier wat meer uitleg over. "Godeau heeft aangegeven dat er een ernstig familiaal probleem was. Wie zijn wij dan om dat niet te respecteren?", begon hij bij Het Belang van Limburg.

"Elke zaak in je gezin of familie kan je harder raken dan eender wat in voetbal. Kijk maar naar Belaïd, die zijn vader onlangs verloor", gaat De Meyer verder, die ook nog wat kwijt wou over Didier Lamkel Zé.

"Iedereen is het erover eens dat hij ons diensten kan bewijzen in de situatie waarin we zitten. Het bestuur voorop. Bovengenoemde problemen zijn zaken die zich voordoen bij elke club", is hij duidelijk.

De Kameroener werd uit de kern gezet na zijn fratsen, maar trainde na het ontslag van Felice Mazzu al meteen weer mee. Verwacht wordt dan ook dat hij dit weekend zal spelen.