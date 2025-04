Kevin De Bruyne heeft nog één groot doel voor zijn vertrek bij Manchester City: "Dat verdient iedereen binnen de club"

Kevin De Bruyne schitterde zaterdag in het Eithad Stadium tegen Crystal Palace. De Rode Duivel zette de comeback in na een 0-2 achterstand.

Manchester City kwam na 20 minuten al 0-2 achter te staan tegen Cyrstal Palace. Een schitterende vrije trapt van Kevin De Bruyne was het begin van de comeback.

"Het was belangrijk om snel tegen te scoren, om zo de match te doen kantelen", vertelde De Bruyne na afloop volgens Het Laatste Nieuws. De Bruyne was na zijn doelpunt nog goed voor een assist.

City won uiteindelijk met 5-2. "We gaven kansen weg en daar maakte Crystal Palace gebruik van. Onze reactie na die tegentreffers was goed. Uiteindelijk verdienden we het wel om te winnen", ging KDB verder, die onlangs zijn afscheid aankondigde bij de club.

Een nieuwe landstitel zit er niet meer in voor de Skyblues, maar de Rode Duivel heeft nog één duidelijk doel bij City. "Ik wil vertrekken met een Champions League-ticket. Dat verdient iedereen binnen de club."

De Bruyne praatte ook voor het eerst over een hernia waar hij last van had dit seizoen. "Sinds zes weken ben ik pijnvrij. Het is een gigantisch verschil. Het was best zwaar, maar nu voel ik me vrij."