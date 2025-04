🎥 Kevin De Bruyne doet monden openvallen met geweldige vrije trap

Manchester City speelt zaterdag tegen Crystal Palace. Kevin De Bruyne hielp zijn ploeg met een geweldige vrije trap.

Kevin De Bruyne stond in de basis bij Manchester City in tegenstelling tot de afgelopen weken, terwijl Jeremy Doku op de bank begon. De ploeg van Pep Guardiola stond tegenover Crystal Palace.

Maar alle City-fans waren zich bewust van de dreiging van de tegenstander. De Londenaren hebben het City de afgelopen jaren al een paar keer heel moeilijk gemaakt. Bovendien krijgt het team vaak vleugels richting het einde van het seizoen.

Vier doelpunten in de eerste helft

Ook zaterdag was dat het geval, alles zat mee voor de bezoekers in het begin van de wedstrijd. Terwijl Manchester City verschillende goede kansen kreeg om de score te openen, scoorde Palace twee doelpunten in de eerste twintig minuten.

Met de rug tegen de muur bleef City aandringen. En het was Kevin De Bruyne die voor het lichtpuntje zorgde. De Rode Duivel nam zijn verantwoordelijkheid door rechtstreeks een vrije trap te nemen vanaf 20 meter.

🚨🏴 GOAL | Manchester City 1-2 Crystal Palace | Kevin De Bruyne



De bal ging via de paal het doel in om de stand op 1-2 te brengen. Zijn eerste directe vrije trap in de Premier League in tweeënhalf jaar. Vervolgens was KDB ook betrokken bij de actie die leidde tot de 2-2 van Omar Marmoush om terug te komen in de wedstrijd voor het einde van de eerste helft.