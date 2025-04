"Zondag kom ik weer naar huis": 'Special Guest' Club Brugge komt met mooie woorden, maar krijgt ook bakken kritiek

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge wil nog enkele weken alles op alles zetten om een nieuwe landstitel te veroveren. Er wordt dit weekend een 'special guest' uitgenodigd. Er waren al enkele dagen geruchten, nu is het duidelijk dat het over Noa Lang gaat.

Club Brugge neemt het zondag op tegen Racing Genk. De wedstrijd is van groot belang, aangezien blauw-zwart bij winst alles weer in eigen handen heeft.

Als de Limburgers komen winnen op Jan Breydel, bedraagt de kloof tussen de twee clubs al zeven punten. Om de supporters op scherp te zetten zal een ex-speler special guest zijn voor de wedstrijd.

Noa Lang komt de aftrap geven

Na Clinton Mata is het nu Noa Lang die de honneurs komt waarnemen. Met een aantal hints kon dat een paar dagen geleden ook al worden geraden, maar nu is het dus eindelijk definitief bekend.

Lang zelf kwam met een mooie boodschap voor de supporters: "Zondag kom ik weer naar huis om de aftrap te geven", aldus de Nederlander. "We moeten de ploeg naar de drie punten schreeuwen, dus ik hoop dat jullie in vorm zijn zoals jullie waren toen ik er was."

Op de post van Club Brugge kwam wel ook meteen heel wat kritiek, vooral dan van supporters van PSV. "Kunnen jullie hem daar niet houden", klonk het onder meer. Anderen willen hem dan weer terug bij Ajax Amsterdam of Club Brugge zien.