Ardon Jashari heeft grootse plannen voor zijn toekomst: "Ik moet geloven dat ik daar kan spelen"

Bij Club Brugge timmert Ardon Jashari stevig aan de weg. De Zwitserse middenvelder maakt indruk met zijn prestaties en groeit stilaan uit tot een gevestigde naam in Europa. Zelfs Pep Guardiola had het over hem voor de Champions League-match tegen Manchester City.

“Alleen wist hij niet goed wat mijn naam was. Wat zei hij weer? Ashaïf, of zoiets? Hij kende op zijn minst mijn rugnummer. Uiteraard is het een gigantische eer dat iemand als Guardiola over mij spreekt. Dat wil toch iets zeggen", klinkt het in HLN.

Jashari weet dat zijn traject opvallend is, maar blijft met beide voeten op de grond. “Ik weet wel dat ik niet slecht bezig ben, maar ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Nu kent Guardiola mijn nummer, de volgende stap is dat hij ook mijn naam kent.” Met die ambitie droomt hij stilletjes van de absolute top, al blijft hij voorzichtig in zijn woorden over mogelijke bestemmingen.

Als kind was Jashari een grote fan van Lionel Messi en dus ook van het Barcelona van Guardiola. “Messi was geweldig, voordien had je ook Ronaldinho. Tegenwoordig heb ik geen échte favoriete ploeg meer, ik hou vooral van teams die goed voetbal spelen – en dat doet Barça vandaag nog steeds. Al heeft Real ook goeie spelers", knipoogt hij. “Schrijf dus maar op dat ik als kínd fan was van Barcelona.”

Op de vraag of een transfer naar Real Madrid ooit tot de mogelijkheden behoort, antwoordt hij ambitieus maar nuchter. “Als voetballer moet ik dat geloven. Enkele jaren geleden had misschien ook niemand gedacht dat ik op grote toernooien en in de Champions League zou spelen. En kijk nu. We speelden tegen topploegen en ik stond er ook in die match.”

Op dit moment is er volgens hem nog geen concreet contact met clubs als Real Madrid. “Niet dat ik weet", lacht hij. “Maar ik weet graag wat er speelt. Transparantie is belangrijk, ook naar Club toe. Nu ligt mijn focus volledig op de play-offs en op de bekerfinale.”