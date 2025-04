Aanvaller spreekt vol lof over Bob Peeters na zware blessure: "Ik zal hem voor altijd dankbaar zijn"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SK Beveren rekent voor de play-offs op Kurt Abrahams. De rechtsbuiten komt net terug van zware enkelbreuk en wil terug belangrijk zijn voor de Waaslanders.

Abrahams voelt zich goed in het Waasland. Na zijn blessure heeft hij zijn plezier in het voetbal teruggevonden.

“Mijn enige wens is gezond en fit blijven. En ik wil de ploeg helpen de doelen te bereiken", vertelt de Zuid-Afrikaan in Het Nieuwsblad.

Abrahams kijkt niet graag terug op zijn zware blessure, maar is dankbaar voor de steun die hij kreeg tijdens zijn herstel. “Ik kan Jan Engelen en zijn familie niet genoeg bedanken. Nu helpen de kinesisten van Beveren mij elke dag om fit te blijven. Dit is een nieuwe start in mijn carrière.”

Uitstekende band met Bob Peeters

Een man die belangrijk is voor Abrahams is de huidige general manager van SK Beveren, Bob Peeters. De twee werkte eerder al samen bij Westerlo en de Zuid-Afrikaan steekt zijn appreciatie voor de huidige general manager van SK Beveren dan ook niet onder stoelen of banken.

"Mister Bob is altijd een grote hulp geweest in mijn carrière. Ik weet niet hoe ik hem moet bedanken. Ik zal hem voor altijd dankbaar zijn.”