Guardiola gunt De Bruyne geen basisplaats in slotmatch, maar Rode Duivel vertrekt toch met belangrijke positieve noot

Zo, het tijdperk Kevin De Bruyne bij Manchester City is nu helemaal ten einde. Guardiola heeft beslist dat het einde er gekomen is via een invalbeurt en niet via een basisplaats.

Na zijn gedwongen vertrek bij Manchester City lijkt er toch wel sleet op de relatie tussen Kevin De Bruyne en Pep Guardiola te zitten. De manager van City spreekt nog wel lovend over onze landgenoot en was geëmotioneerd bij het afscheid van KDB aan het thuispubliek. Tegelijkertijd gaven ze elkaar toch maar een flauwe knuffel. Op de laatste speeldag in de Premier League wachtte Man City nog een belangrijke opdracht. Er moest gewonnen worden op het veld van Fulham om zeker te zijn van een Champions League-duel. In zulke omstandigheden kun je een speler met de ervaring van De Bruyne wel gebruiken, zo lijkt het. Guardiola zette hem toch op de bank. De Bruyne op einde van slotmatch bij City tussen de lijnen "Het is altijd een moeilijk beslissing om een speler niet te laten starten, zeker bij Kevin De Bruyne", verklaarde de Spanjaard voor de aftrap bij Sky Sports. "Hij vertrekt na vele jaren. Maar andere spelers willen ook spelen. Elke speler wil spelen. Het is een lastige, fysieke match die 95 minuten duurt. Ik verkies om Kevin aan het einde van de match tussen de lijnen te hebben in plaats van in het begin." Dat is ook nog wel een uitleg die ergens steek houdt, maar dan nog is het geen groots afscheid. De Bruyne viel pas vijf minuten voor affluiten in. Dat zal hij zich waarschijnlijk toch anders voorgesteld hebben. Op dat moment stond Manchester City wel al 0-2 voor. Dat was ook de eindstand. City eindigt zo als derde en plaatst zich voor de Champions League. City opnieuw naar de Champions League Wat dat betreft vertrekt Kevin De Bruyne wel door de grote poort. De City-supporters zullen onthouden of de Rode Duivel hun ploeg toch opnieuw naar het kampioenenbal heeft geleid. In principe kan City volgend seizoen dus proberen om voor de tweede keer de Champions League te winnen. Ook Chelsea en Newcastle gaan naar de CL.