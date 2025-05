Dubbel feest in het Dudenpark is nu al losgebarsten: KAA Gent-supporters doen vrolijk mee en steken het zelfs in gang

Het moet vanavond een groot feest worden in het Dudenpark. Als het aan de Gent-supporters ligt, doen ze gewoon gezellig mee.

Dat feest kan er uiteraard pas echt komen als Union de titel pakt en daar heeft de thuisploeg waarschijnlijk een overwinning voor nodig. De zenuwen zijn wel niet echt lang getest. Na tien minuten mikte Franjo Ivanovic de 1-0 al hoog in de touwen. Reden om te vieren voor de thuissupporters maar blijkbaar ook voor de meegereisde Gent-fans.

Bij Gent zitten ze er natuurlijk niet op te wachten dat rivaal Club Brugge nog maar eens een landstitel verovert. Na de 1-0 zagen we al snel enkele Gentenaars ook omhoog springen van 'vreugde'. Het is dan ook weinig verrassend dat de Buffalo's blij zijn met een ontwikkeling die eerder Union richting een eerste titel sinds decennia duwt.

Wens van Gent-supporters duidelijk

De Gent-supporters hadden ook reeds voor aanvang van de match duidelijk aangegeven dat ze hun ploeg deze keer eens niet wilden zien winnen. Tot daar het voorspelbare, maar het gaat nog verder dan dat. Het is niet alleen dat de bezoekende supporters mee vierden met die van Union, ze lanceerden zelfs zelf een liedje in het Joseph Mariënstadion.

Daar moest ook duchtig bij gesprongen worden. "Al wie niet springt, is FCB", klonk het vanuit het bezoekersvak. De Union-supporters deden dan maar mee. Aan sfeer dus geen gebrek in het Dudenpark. Dat is overigens zelden het geval en zeker niet op een avond als deze. Dat beide supportersclans op hetzelfde resultaat rekenen, is een helpende factor.

Uitkijken of sfeer niet omslaat in Union - Gent

Het is natuurlijk wel nog uitkijken of die sfeer later in de wedstrijd nog niet omslaat. Na een halfuur spelen stond het in Union - KAA Gent nog steeds 1-0. Eén Gents doelpunt kon dus nog altijd alles veranderen voor Union.