Club-kapitein Hans Vanaken over Union dat de titel pakt: "Interesseert me helemaal niks"

Club Brugge heeft naast zijn 20ste landstitel gegrepen. Union liet geen steek vallen tegen KAA Gent en blauw-zwart kon zelf ook niet winnen van Antwerp.

Aan de rust mocht Club Brugge even dromen van de landstitel. Het had net zelf de 1-1 gemaakt tegen Antwerp en KAA Gent had hetzelfde gedaan tegen Union. Maar in de tweede helft spatte de droom uit elkaar.

Na de bekerwinst en de uitstekende campagne in de Champions League volgde niet de bekroning op het werk voor blauw-zwart. Toch was kapitein Vanaken trots op het seizoen dat Club Brugge gespeeld heeft.

"Het was een fantastisch seizoen en nu overheerst natuurlijk veel teleurstelling, maar vanaf morgen mag dat alleen maar omgezet worden in fierheid. Het kan niet elk jaar prijs zijn, maar volgend seizoen staan we hier weer om die 20ste titel te pakken."

Geen titel voor Club Brugge, wel voor Union

Geen nieuwe titel voor Club Brugge dus, maar wel voor Union. Dat pakte een historische 28 op 30 in de Champions' Play-offs en is voor het eerst in 90 jaar kampioen. Al is Vanaken daar allemaal niet mee bezig.

"Als wij geen kampioen werden... Ik gunde het niemand anders dan onszelf. Of ik er mee kan leven? Dat moet wel. Wij zijn geen kampioen en wie dat dan wel wordt, dat interesseert me helemaal niks", zei Vanaken.