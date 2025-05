Pocognoli wist met emoties geen blijf, maar... kreeg meteen ook moeilijke vraag: "Binnen paar dagen duidelijkheid"

Wat Felice Mazzu, Karel Geraerts en Alexander Blessin niet gelukt is, daar slaagde Sébastien Pocognoli tijdens zijn eerste volledige jaar als hoofdcoach in: de titel pakken met Union SG. En achteraf waren er veel vragen, ook over zijn toekomst.

Pocognoli wist met zijn emoties geen blijf. Hij is normaal al een vat vol emoties en u kan zich wel voorstellen wat dat moet gegeven hebben... “Ik heb nog niet helemaal door wat er net gebeurd is", gaf een emotionele Sébastien Pocognoli toe na het laatste fluitsignaal.

“Dit is het resultaat van een heel seizoen hard werken. Als coach heb ik altijd geprobeerd kalm te blijven, ook vandaag. We moesten geduldig zijn, net als de spelers. In de kleedkamer heb ik hen rust meegegeven, geen stress. Het verhaal van deze wedstrijd weerspiegelde het hele seizoen: tegenslagen, moeilijke momenten… Maar precies die hebben ons sterker gemaakt. We zijn altijd het plan blijven volgen.”

Tijdens de mindere periode in september en oktober kreeg Pocognoli behoorlijk wat kritiek te verwerken. “Er werd toen gezegd dat Union geen grote club is, omdat we geen knopen doorhakten."

"Maar net dat toont volgens mij het tegenovergestelde. We zijn niet in paniek geraakt, we hebben vertrouwen gehouden in onze koers. En dat is vandaag beloond. In een wereld waar alles snel moet gaan, is geduld een zeldzaam goed.”

Over zijn toekomst blijft de coach voorlopig op de vlakte. “Laat me eerst genieten. Ik ben doodop, maar ook ongelooflijk trots. Binnen een paar dagen komt er wel duidelijkheid.”

Dezelfde vraag stelden we aan voorzitter Alex Muzio. "We gaan zeker praten, maar wat ik wel 100 procent zeker weet is dat 'Poco' heel veel zin heeft om door te gaan bij ons en Champions League te spelen", aldus Muzio.