🎥 Had belangrijke goal voor Union in titelstrijd er nooit mogen komen? De Bilde legt uit hoe arbitrage in de fout gaat

In de spannende titelstrijd tussen Union en Club Brugge is elk detail belangrijk. De arbitrage kan zich dus ook weinig fouten permitteren.

Helaas lijkt er op de slotspeeldag wel sprake is van zo'n scheidsrechterlijke fout. Na ruim tien minuten klom Union tegen KAA Gent op voorsprong dankzij Franjo Ivanovic. Het leek een prima doelpunt op stilstaande fase, er was op het eerste zicht geen vuiltje aan de lucht. Wie goed naar de voorafgaande fase gekeken had, wist wel beter.

Dat was bij DAZN dan ook stof tot analyse tijdens de rust. Gent was toen al langszij gekomen, maar dat neemt niet weg dat de treffer van Ivanovic een belangrijk doelpunt was. Het heeft er alle schijn van dat hij scoorde na een hoekschop die er nooit had mogen komen. "De manier waarop de goal tot stand komt, is toch wel discutabel te noemen", aldus Gilles De Bilde.

Hoekschop leidt de 1-0 van Union in

De oud-international bespreekt vervolgens verder de fase. "De bal wordt weggetrapt en Machida laat de bal lopen. Dan denk je: oké, het is een hoekschop. Maar kijk eens naar de beelden..." Op die beelden is te zien dat de hoge bal links van de hoekschopvlag terechtkomt. Dat betekent dat ref Lawrence Visser en zijn lijnrechter onterecht een hoekschop toekenden.

"Op basis van deze beelden zou je ervan uitgaan dat Union geen hoekschop verdiende maar het gewoon inworp moest zijn", besluit De Bilde. Daar zullen ze bij Union niet over blijven talmen. De Unionisten waren maar wat blij dat ze vroeg op voorsprong konden komen. De gelijkmaker van Gudjohnsen op slag van rust bracht de spanning wel terug.

Reden tot klagen voor Club Brugge

Moest dit nu het doorslaggevende doelpunt zijn in de titelstrijd, zullen ze er bij Club Brugge wel iets over te zeggen hebben. Natuurlijk hebben beide titelkandidaten op de laatste speeldag wel nog negentig minuten gekregen om zelf de titel af te dwingen.