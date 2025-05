Maakt Standard zich klaar voor straffe stunt? Marc Wilmots maakt er werk van en wil ex-Rode Duivel en legende terughalen

Gaat het dan echt gebeuren bij Standard? Het is Marc Wilmots menens: hij wil een legende terughalen naar Sclessin.

Standard zit al jaren in een moeilijke spiraal, met financiële moeilijkheden die ook als een donkere schaduw boven de ploeg hangen. Dat maakt het ook moeilijk om tot sportieve resultaten te komen. Ivan Leko maakte er wel een sterk defensief team van dit seizoen, maar in de play-offs stelden de Rouches het zonder één enkele overwinning.

Onlangs is Marc Wilmots aangesteld als de nieuwe sportief directeur: voor hem is het een terugkeer naar de club van zijn hart. Het zou wel eens kunnen dat hij niet de enige voormalige Rouche is die terugkeert aan de Boorden van de Maas. De ex-bondscoach lijkt van plan om een boost van jewelste door Sclessin te jagen met één van de transferdossiers.

Witsel heeft al enorm verleden bij Standard

Zo'n anderhalve week hintte niemand minder dan Axel Witsel dat hij misschien wel zijn carrière bij Standard wil afsluiten. De voormalige Rode Duivel speelde van 2006 tot 2011 al voor Standard. Hij droeg 194 keer het shirt van de ploeg uit Luik. Hij is bij de nationale ploeg ook 47 keer in actie gekomen onder de hoede van Marc Wilmots.

Nu zouden ze dus wel eens opnieuw met elkaar kunnen samenwerken. Volgens Sudinfo heeft Wilmots inderdaad een gesprek gehad met Witsel over een mogelijke terugkeer naar Standard. Of het zover komt, hangt er waarschijnlijk van af of de voorwaarden van Witsel realistisch zijn. Hij is alleszins einde contract bij zijn huidige club.

Witsel vertrekt zeker bij Atlético

Axel Witsel vertrekt met zekerheid bij Atlético Madrid. De vraag is alleen naar waar. Het zou alleszins een mooie einde van zijn loopbaan kunnen worden als hij op zijn 36ste kan terugkomen naar Standard. Al zou het voor de club nog veel meer betekenen.