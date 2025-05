Antwerp, behalve Lammens, wilde één iets absoluut vermijden tegen Club Brugge: "Grote motivatie voor ons"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor Antwerp stond er niets meer op het spel tegen Club Brugge, maar het stond wel met veel motivatie aan de aftrap. En het slaagde ook in zijn opzet.

Antwerp was al zeker van de vijfde plaats in de Champions' Play-offs en een duel donderdag op de Bosuil tegen Charleroi voor het laatste Europese ticket. Het had zijn krachten dus kunnen sparen en met een B-elftal spelen.

Dat deed Antwerp niet en ze wilden ook nog presteren op Jan Breydel. "Wij moesten gewoon naar onszelf kijken en ons best doen. En het is nooit leuk als een ploeg kampioen tegen je kan worden", zei Zeno Van Den Bosch achteraf.

"Dat gaf ons wel motivatie om hier te presteren. Ook de supporters wilden absoluut niet dat Club tegen ons kampioen werd. Het is niet dat we voor niets speelden en dat hebben we laten zien", zei de verdediger nog.

Lammens gunde Club ook de titel

Voor doelman Senne Lammens lag dat wel iets anders. "Je wil nooit dat de tegenstander kampioen speelt tegen je, maar ik heb hier natuurlijk wel negen jaar gespeeld. Dan gun je het hen natuurlijk wel, want ik ken hier ook nog veel mensen."

Al maakte het voor Lammens eigenlijk weinig uit wie de titel pakte. "In principe gun ik het Union ook wel. Wij wilden gewoon zorgen dat we met een goed gevoel naar donderdag trekken en dat is wel gelukt vandaag."