Union-voorzitter Muzio waarschuwt meteen: "Ik heb dat ook gelezen! Dat gaat niet gebeuren!"

Alex Muzio is één van de meest benaderbare voorzitters in de Jupiler Pro League. Een slimme man met een plan en een stevige dosis humor. Maar hij weet ook hoe het wereldje in elkaar zit: "Tuurlijk wist ik zeven jaar geleden al dat we kampioen gingen worden."

Muzio is een man met zelfvertrouwen. Hun op data gebaseerd transferplan werkt al jaren goed. Hij had er zoveel geloof in dat hij het ook echt meende toen hij bovenstaande uitspraak deed. "Waarom ik daar zoveel vertrouwen in had? Kijk, de Belgische competitie is sterk, maar je weet ook waar je aan toe bent."

"Als je de juiste profielen vindt, dan weet je dat je succes kan hebben. En wij hebben een manier om de juiste mensen op de juiste plaatsen te zetten. We hebben er zelfs nog lang op moeten wachten", grijnsde hij.

Dat Union volgend seizoen Champions League speelt, verandert dan ook de filosofie van de club niet. "(lacht) Ik heb dat ook gelezen en gehoord. Dat we ineens anders gaan beginnen werken. Laat ik duidelijk zijn: dat gaat niet gebeuren!"

"Wij hebben ons budget al opgemaakt voor volgend seizoen!" Dat budget ligt vrij laag en de lonen van de spelers dus ook, maar... via bonussen kan dat enorm oplopen, zoals de voorbije seizoenen het geval was. "Dat weten de spelers ook: als ze veel winnen, kunnen ze heel wat meer verdienen", aldus Muzio.

"Maar we gaan het geweer nu niet ineens van schouder veranderen. Kijk, als je een goed seizoen in de competitie en in Europa speelt, ga je hier heel goed je brood verdienen. Want wij verdienen daar ook aan en dan gaat ons budget omhoog. Maar wat als je volgend seizoen hogere lonen geeft en het jaar nadien geen Europees speelt? Wij gaan niet boven onze stand gaan leven."