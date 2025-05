Ex-speler van Gent heeft Club Brugge nekschot gegeven in titelstrijd en zegt waar het op staat

Club Brugge heeft het deze keer net niet gehaald in de titelstrijd. Uitgerekend een ex-speler van Gent heeft daar een groot aandeel in. Het doelpunt van Alessio Castro-Montes in Club - Union was misschien wel hét moment van de play-offs.

Daardoor pakte USG 4 op 6 tegen blauw-zwart en nu zijn de Brusselaars voor het eerst in 90 jaar landskampioen. "Het brengt heel veel emoties met zich mee", reageert Castro-Montes op de titel. "Het is voor deze club en deze supporters niet iets alledaags zoals bij Club Brugge. Het is iets geweldig. We hebben er lang op moeten wachten. Het was een paar keer net niet. Dat maakt het alleen mooier."

In tegenstelling tot de vorige seizoenen moest Union een inhaalbeweging maken. "In België zijn het de play-offs die tellen. Na vorig seizoen hebben we een les geleerd. We dachten: vorig jaar is ons het omgekeerde overkomen, waarom is het nu niet aan ons?" Dat hebben de spelers zich goed ingeprent. Dat geloof resulteert nu in de titel.

Union doet records sneuvelen

De cijfers van Union in de Champions' Play-offs zijn duizelingwekkend. "Ik denk dat er veel records gebroken zijn. Puur op basis van de play-offs is het wel verdiend, denk ik. We slikten amper drie tegendoelpunten in de play-offs. Er zijn meerdere records gesneuveld." Defensief was Union inderdaad sterk, maar op de juiste momenten moesten de ballen ook tegen het net gejaagd worden.

Dat deed Castro-Montes uit bij Club Brugge. "Ja, dat was zeker belangrijk. We moesten 28 op 30 halen. Je zet niet zomaar zo'n reeks neer. Elke goal was belangrijk. We wisten dat die treffer in Jan Breydel heel belangrijk was. We moesten het daarna nog afmaken en dat hebben we gedaan. We hebben bewezen dat we een goed collectief hebben."

Castro-Montes vliegt in de drank

Uiteraard gaat Castro-Montes dit stevig vieren. "Ik weet dat Jupiler de hoofdsponsor van de competitie is, maar geef mij nu maar iets zwaarder", lacht de voormalige speler van STVV, Eupen en KAA Gent. Bij Union volgde het hoogtepunt in zijn carrière.