Dé kampioenenmaker van Union dankt één verrassende naam: "Door hem is de ommekeer er gekomen"

De 23-jarige Canadese spits Promise David heeft zich in zijn eerste seizoen bij Union Saint-Gilloise ontpopt tot de absolute uitblinker. Met 24 doelpunten in alle competities, waaronder 19 in de Belgische Pro League, was hij de drijvende kracht achter het historische kampioenschap van Union.

In de beslissende titelmatch tegen Gent scoorde David tweemaal, waarmee hij de eindstand op 3–1 bracht en zich onsterfelijk maakte in het Dudenpark. David's impact was het meest voelbaar tijdens de kampioensplay-offs, waarin Union ongeslagen bleef met negen overwinningen en één gelijkspel .

Hij scoorde in zes van de tien play-offwedstrijden. Opvallend is dat David zijn prestaties leverde ondanks beperkte speeltijd; hij begon slechts 16 van zijn 25 competitiewedstrijden in de basis.

Zelf benadrukte hij het collectieve karakter van zijn successen: "Ik speel niet altijd 90 minuten en ik speel niet op elke positie. Zoveel spelers passen de bal voordat ik hem in het mandje kan leggen. Vandaag waren mijn doelpunten gewoon de kers op de taart."

Een keerpunt in zijn seizoen was de aanstelling van spitsentrainer en voormalig Rode Duivel Kevin Mirallas. David prees diens invloed: "Hij heeft de aanvallers allemaal klaar gestoomd en in vorm gebracht. Zijn aanstelling was een grote ommekeer voor ons allemaal."

Onder Mirallas' begeleiding groeide David uit tot een klinische afwerker en een nachtmerrie voor verdedigingen. David's prestaties bleven niet onopgemerkt; hij werd uitgeroepen tot Speler van de Maand in maart en trok de aandacht van het Canadese nationale team. Met zijn doelpuntenproductie heeft hij zich inmiddels ontpopt tot de meest productieve Canadese spits in België sinds Jonathan David.

Volgend seizoen wacht de Champions League, een droom die uitkomt voor David. Op de vraag in welk stadion hij het liefst zou spelen, antwoordde hij: "Het maakt me niet echt uit, ik wil alleen de hymne horen." Waarna hij spontaan het Champions League-lied begon te zingen.