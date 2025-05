Beerschot wordt helemaal onder de bus gestoken: "Die club is een drama"

Voor Beerschot was het doek al even gevallen. Het team moet zakken naar de Challenger Pro League, al won het wel nog zijn laatste wedstrijd met 4-2 van Cercle Brugge. Wordt het ook een afscheid van coach Dirk Kuyt? Die wil bouwen, maar ziet het somber in.

Spelersmakelaar en ondernemer Rob Jansen ging deze week naar Het Kiel voor de wedstrijd tussen Beerschot en Cercle Brugge. "Het was een leuk afscheid", aldus Jansen daarover in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Antwerpen een leuke stad? "Ze wonnen met 4-2 en die spelersgroep ging door het vuur voor elkaar en voor Kuyt. Het was een leuk afscheid van een dramatisch jaar, met de supporters er ook helemaal achter. Echt goed gedaan." "Ik kan me wel voorstellen dat hij het er naar zijn zin heeft", pikte ook René van der Gijp meteen in. "Antwerpen is echt een leuke stad. Maar misschien niet als je de trainer van Beerschot bent, nee." Club is een drama "Voor de rest is die club natuurlijk wel een drama. Dirk Kuyt heeft het wel heel zwaar gehad. Die Belgische pers signaleert ook wel waaronder hij moest presteren. Een eigenaar die niets deed, geen trainingsvelden, spelers verkopen zonder dat hij het wist, ..." "Hij werd er gewoon moe van. Het interesseerde de club niets wat hij deed. Het enige wat je kan doen is de staff en de spelers dicht bij je houden. Dat zei Cruyff vroeger al en dat is slim advies."