OFFICIEEL: Belgische trainer gaat aan de slag bij degradant uit de Premier League en moet Vincent Kompany achterna

Opnieuw gaat een Belgische trainer in het Engelse voetbal aan de slag. Net als Vincent Kompany een paar jaar geleden krijgt Will Still de taak om een ploeg opnieuw naar de Premier League te leiden.

Will Still kondigde onlangs zijn vertrek aan bij het Franse RC Lens. Hij heeft er niet lang over gedaan om een nieuwe club te vinden. Zoals verwacht tekent hij een contract bij Southampton. Het geeft hem de mogelijkheid om meer tijd te spenderen bij zijn vrouw Emma Saunders, die lijdt aan schildklierkanker. Bovendien is Southampton een mooie club met een rijke traditie.

Op sportief vlak is er wel werk aan de winkel. Southampton was dit seizoen actief in de Premier League maar degradeert naar The Championship als rode lantaarn. In de eerste 37 speeldagen kon Southampton amper twaalf punten sprokkelen. In de afsluiter van de competitie speelde Southampton in eigen huis tegen Arsenal. Still woonde de wedstrijd bij en zag zijn nieuwe ploeg nipt verliezen (1-2).

Will Still van plan duidelijke identiteit te creëren

Will Still heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drie jaar. "Ik ben extreem trots om naar Southampton te komen. Er is hier een groot potentieel. We hebben de kans om iets speciaal te doen. Het project dat mij is voorgesteld, is erg indrukwekkend. Met zijn allen kunnen we een duidelijke identiteit creëren en een positieve toekomst bouwen met de ploeg."

We're delighted to announce the appointment of Will Still on a three-year contract 😇 — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 25, 2025

Onze landgenoot kijkt dus naar de lange termijn maar uiteraard ook naar de korte termijn. "Ik kan niet wachten om deze zomer een hechte groep te kneden die ons terug kan brengen naar waar we thuis horen: in de Premier League. De ambities zijn dus duidelijk. Het is een interessante uitdaging voor Still na zijn prima werk bij RC Lens.

Southampton nu al onder de indruk

Bij Southampton hebben ze nu reeds een hoge pet van hem op. "We zijn enorm onder de indruk door zijn prestaties uit het verleden en de gesprekken die we gevoerd hebben", zegt technisch directeur Johannes Spors.