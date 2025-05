'Het lijkt nu helemaal zeker: Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne weten al wie volgend seizoen niet hun trainer wordt'

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku vormen al enkele jaren een soort koningskoppel bij de Rode Duivels. Worden ze dat ook bij Napoli? En wie wordt hun coach dan?

Nu hij zijn ploeg mee de titel bezorgt heeft, stijgt de populariteit van Romelu Lukaku in Napels naar ongekende hoogten. De Rode Duivel heeft bij de kersverse Italiaanse landskampioen een contract tot 2027. Er is voor hem geen reden om andere oorden op te zoeken. Zijn toekomst bij Napoli lijkt volgend seizoen alvast redelijk vastgebeiteld te zijn.

Dan is het de vraag of ook Kevin De Bruyne naar Napoli komt. Volgens de laatste berichten gaat het inderdaad steeds meer die kant op in plaats van een transfer naar de woestijn of naar Amerika. Napoli zou De Bruyne de kans geven om bij een topclub in een grote Europese competitie te kunnen blijven voetballen. Hij moet dan wel bereid zijn om fors in te leveren.

Conte heeft voldoende opties

Sowieso is het nog een openstaande vraag wie volgend seizoen trainer zal zijn van Napoli. Antonio Conte heeft net als Lukaku een overeenkomst tot 2027, maar de Italiaan zal wel opties genoeg hebben na het behalen van de titel. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zei reeds niet te ver te willen gaan om Conte kost wat kost te kunnen behouden.

Zo legde de voorzitter de bal meteen in het kamp van de trainer. Die lijkt nu ook zelf zijn beslissing genomen te hebben. Volgens de Italiaanse media stuurt ook Antonio Conte zelf aan op een vertrek bij Napoli. De geschiedenis leert ons dat Conte ook al vaker aanstuurde op een vertrek bij een ploeg die net de titel had behaald.

Allegri zou Conte kunnen opvolgen

De vraag is dan altijd of er nog beter gepresteerd kan worden. Massimiliano Allegri lijkt in de bovenste schuif te liggen als kandidaat-opvolger van Conte. Allegri is in het verleden reeds trainer geweest van onder meer AC Milan en Juventus.