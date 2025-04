Deze club lonkt gretig naar Kevin De Bruyne en eigenaar windt er geen doekjes om: "We moeten drie absolute wereldtoppers hebben"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Inter Miami heeft ambitieuze plannen voor de toekomst en richt zich nu op de komst van Kevin De Bruyne. De club wil de beste spelers ter wereld aantrekken, en met de verlenging van Lionel Messi's contract lijkt de kans groot dat De Bruyne zich bij hem voegt.

Jorge Mas, eigenaar van Inter Miami, benadrukte de ambities van de club: “Inter Miami moet áltijd drie absolute wereldtoppers hebben.” Mas is vastbesloten om de MLS naar de top te brengen door topvoetballers naar de Verenigde Staten te halen. De Bruyne zou perfect in dit plan passen, vooral als hij de kans krijgt om samen te spelen met Messi.

Hoewel er nog geen officiële bevestiging is, lijkt de mogelijkheid voor De Bruyne om naar Miami te verhuizen steeds concreter. Mas gaf ook aan dat de club binnenkort haar nieuwe stadion, het Miami Freedom Park, in gebruik zal nemen, wat nog meer aantrekkingskracht zal uitoefenen op sterren zoals De Bruyne.

De verlenging van Messi's contract lijkt nu een kwestie van tijd, wat een strategische zet is van Mas om de club verder te versterken. De zoektocht naar andere topspelers, waaronder De Bruyne, maakt deel uit van het bredere plan van de eigenaar om Miami als topclub in de MLS neer te zetten.

Mas is duidelijk: hij wil de MLS naar de top brengen door de beste spelers wereldwijd aan te trekken. Kevin De Bruyne zou een waardevolle toevoeging zijn aan het team van Inter Miami, zowel op het veld als voor de uitstraling van de competitie.

De kans om samen te spelen met Messi zou ongetwijfeld een belangrijke factor zijn in de beslissing van De Bruyne. Mas eindigde met een duidelijke boodschap: "We willen de beste competitie ter wereld worden. Om dat te bereiken, moeten we de beste spelers ter wereld naar de MLS halen."