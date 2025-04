Lokeren-Temse stunt tegen Zulte Waregem: titelstrijd wordt ongemeen spannend

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De titelstrijd in de Challenger Pro League wordt alleen maar spannender. Na de nederlaag van RWDM vrijdagavond heeft nu ook Zulte Waregem niet kunnen winnen. En zo gaan we naar een nagelbijter volgende week.

Zulte Waregem kon met een overwinning op bezoek bij Lokeren-Temse zeker zijn van de promotie naar de Jupiler Pro League, maar ook voor de Waaslanders stond er nog heel wat op het spel.

Lokeren-Temse klaar voor play-offs

Zij zagen Lierse over hen heen springen naar een zevende plaats in de rangschikking, een stek die recht geeft op een plekje in de play-offs voor promotie naar de Jupiler Pro League.

En dus begon Lokeren-Temse furieus aan de wedstrijd. Het uitverkochte uitvak (meer dan 1000 supporters van Zulte Waregem waren naar Daknam afgezakt) zag Essevee dan ook snel op achterstand komen.

Titelstrijd in Waregem

Indy Boonen zorgde voor de 1-0, na de koffie zorgde Ntamack snel voor de 2-0. Daar kon Essevee niet meer van herstellen en zo boekt Lokeren-Temse een heel belangrijke overwinning in de strijd om de top-6.

RWDM blijft zo aan de kop van de rangschikking, voor Zulte Waregem en La Louvière die beiden op één puntje staan. Volgende week is er met Zulte Waregem - RWDM een ultiem duel om de titel in de Elindus Arena in Waregem.