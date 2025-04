Grote verrassing? Tim Matthys na ontslag bij KV Mechelen in de running voor job bij Belgische topclub

Na zijn plotselinge ontslag bij KV Mechelen, lijkt Tim Matthys alweer in de race voor een nieuwe uitdaging. De voormalige sportief directeur van Malines wordt genoemd als mogelijke opvolger van Fergal Harkin bij Standard.

Fergal zal zijn contract in juni niet zal verlengen en vertrekt naar Bolton. De zoektocht naar een nieuwe sportief directeur is inmiddels in volle gang en Matthys is een serieuze kandidaat voor de job, weet Le Soir.

De Belgische topclub is, onder leiding van CEO Giacomo Angelini, druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Deze planning begon al enige tijd geleden, ondanks de onzekerheid rond de verkoop van de club. Het doel is om voor de zomer een nieuwe sportief directeur aan te stellen, zodat er een vlotte overgang kan plaatsvinden met het vertrek van Harkin. De voorkeur van Standard ligt bij een Belgisch profiel, wat Matthys in de picture zet.

Roel Vaeyens, voormalig sportief directeur van Club Brugge en Parma, werd eerder ook genoemd als mogelijke kandidaat voor de functie. Zijn naam wordt al geruime tijd in de wandelgangen van het Stade Maurice Dufrasne gehoord, maar de komst van Matthys is nu een serieuze optie. De gesprekken zouden volgens bronnen al hebben plaatsgevonden.

Matthys’ ervaring bij Malines is niet onopgemerkt gebleven. Onder zijn leiding kende de club verschillende sportieve successen, ondanks de recente moeilijke periode die leidde tot zijn ontslag. Hij heeft bewezen dat hij een club kan structureren en succes kan boeken met beperkte middelen. Dat maakt hem een aantrekkelijke kandidaat voor Standard, dat voor de toekomst een stabiele sportieve koers zoekt.

Volgens insiders wil Standard de beslissing snel nemen. Aangezien Harkin nog tot juni bij de club blijft, zou het ideaal zijn om voor zijn vertrek duidelijkheid te hebben over zijn opvolger. Het lijkt erop dat Matthys, die al bekend is in de Belgische voetbalwereld, goed past binnen het profiel dat de club zoekt.