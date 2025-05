Antwerp-coach Andries Ulderink komt met belangrijk nieuws over Toby Alderweireld

Antwerp en Charleroi strijden donderdag om het laatste Europese ticket. Coach Ulderink kreeg goed nieuws van de medische staf: onder andere Alderweireld en Kerk zijn fit voor deze allesbepalende barragematch.

Donderdag spelen Antwerp en Charleroi de laatste wedstrijd van het seizoen: de barragematch om te bepalen wie volgend seizoen nog Europa in mag. Antwerp-coach Andries Ulderink blikte alvast even vooruit.

Hij kon meteen met goed nieuws komen, want de medische staf heeft hard gewerkt. "Gyrano Kerk heeft z’n klachtjes achter zich gelaten en is beschikbaar", opende hij bij Gazet van Antwerpen.

"Jelle Bataille is goed uit de wedstrijd in Brugge gekomen, heeft vol door kunnen trainen. En ook Toby Alderweireld is wedstrijdfit. Hij is beschikbaar om te starten", gaat de Nederlandse trainer verder.

"Wat we met hem doen, of we hem als centrale verdediger of spits inzetten, zal donderdag blijken. Maar hij is honderd procent klaar om in te vallen." Maar zal het nu invallen of starten zijn?

"Ik wil de tegenstander gewoon niet wijzer maken dan hij al is", besluit Ulderink, die met opzet wat verwarring hoopt te kunnen zaaien. Logisch lijkt het ons in ieder geval niet om hem te laten starten.