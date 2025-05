Vandenhaute blijft achter uitspraken van voorbije maanden staan: "Resultaten komen ook als laatste terug"

Wouter Vandenhaute heeft gesproken. De voorzitter van RSC Anderlecht ging in het verweer tegen alle kritiek van de voorbije maanden. Hij blijft dan ook overtuigd dat paars-wit op de weg terug is.

We zijn op goede weg

Bovenstaande uitspraak deed Wouter Vandenhaute enkele uren na de verloren bekerfinale tegen Club Brugge. De voorzitter van RSC Anderlecht wou zalven, maar strooide vooral zout in de paars-witte wonde.



"Ik denk oprecht dat Anderlecht opnieuw een moderne Belgische topclub is", staat Vandenhaute in Het Laatste Nieuws nog steeds achter die uitspraak. "Niet meer, maar ook niet minder."



"We hebben de fundamenten gelegd om de komende tijd echt te gaan bouwen", is de voorzitter op dreef. "Anderlecht heeft veel te lang geteerd op de successen uit het verleden."

Wanneer staat RSC Anderlecht opnieuw op?



Vandenhaute schrikt er dan ook niet van terug dat de prijzen (nog) niet volgen. "De resultaten zijn het laatste dat wegvalt bij een club zonder gestructureerd beleid. Maar die resultaten zijn ook het laatste wat terugkomt."