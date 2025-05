Schandalig! Ex-international Italië beschuldigd van aanval op jeugdspelers en... urineren in volle kleedkamer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een incident met Nicolò Zaniolo heeft voor beroering gezorgd in het Italiaanse voetbal. De 25-jarige aanvaller van Fiorentina en ex-speler van AS Roma zou zich na een jeugdwedstrijd misdragen hebben tegenover spelers van Roma.

Volgens de club viel hij twee jonge spelers fysiek aan en plaste hij in de kleedkamer. Zaniolo betuigde intussen spijt, maar minimaliseert de feiten. Het incident vond plaats na een Primavera-wedstrijd – een competitie voor spelers onder 20 jaar – tussen Roma en Fiorentina. Zaniolo, die de match bijwoonde, zou volgens AS Roma zonder toelating de kleedkamer zijn binnengedrongen. Daar gedroeg hij zich provocerend en was hij duidelijk onder invloed, aldus de club.

Roma stelt dat Zaniolo twee spelers aanviel: Mattia Almaviva kreeg klappen en is tien dagen buiten strijd, Marco Litti werd geduwd ondanks een recente schouderoperatie en moet drie weken revalideren. “AS Roma veroordeelt elke vorm van agressie”, klonk het scherp in een officieel statement. “We rekenen op de bevoegde instanties om gepast op te treden.”

Zaniolo reageerde met een publieke verontschuldiging. “Ik bied mijn oprechte excuses aan”, schreef hij op Instagram. “Ik weet dat ik fout zat. Ik wilde gewoon steun bieden aan jongeren die het moeilijk hadden na de wedstrijd.” Hij gaf toe zijn geduld te hebben verloren na een verbale uitdaging.

Toch ontkent Zaniolo dat er fysiek geweld was. “Ik heb enkel verbaal gereageerd. De reconstructie die nu de ronde doet, klopt niet met de realiteit,” benadrukte hij. Hij sloot zijn boodschap af met een oproep tot begrip: “Ik wil als man en sporter vooruitkijken met nederigheid.”

De Italiaanse voetbalbond FIGC is intussen een officieel onderzoek gestart naar het voorval. De zaak dreigt zware gevolgen te hebben voor Zaniolo, die als 19-voudig international ooit gold als een van de grootste talenten van zijn generatie.

Zaniolo kende zijn doorbraak bij AS Roma, maar werd geremd door zware knieblessures. Nadien volgden tussenstops bij Galatasaray, Aston Villa en Atalanta. Fiorentina huurde hem recent, maar de kans bestaat dat deze uitspatting zijn carrière opnieuw een stevige knauw geeft.