Union-spelers gaan ontgoocheld worden: "Dan zitten ze bij ons fout"

Na het behalen van de landstitel bij Union kijkt eigenaar Alex Muzio vooruit naar volgend seizoen. Ondanks eerdere zomeruittochten bij Union verwacht hij deze keer een kalmere transferperiode. De reden? Union speelt nu Champions League.

Volgens Muzio lagen de voorbije jaren de verleidingen elders veel groter. "Sommige spelers konden hun nettoloon maal vijfentwintig verdienen. Nu spelen we op het hoogste Europese niveau. Dat verandert de context compleet", zegt hij in HLN. Hij noemt geen namen, maar prijst onder meer de jonge Kroatische aanvaller Franjo Ivanovic.

Toch sluit hij niet uit dat sommige spelers zullen vertrekken. "Dat risico bestaat altijd, maar het zal moeilijker zijn dan vroeger om de knoop door te hakken. Ivanovic blijft sowieso gewild, zelfs als we alles verliezen in Europa."

Over loonverwachtingen blijft Muzio streng. "We zijn er altijd in geslaagd om de lonen laag te houden. Bonussen zijn wél gestegen. Maar wie een hoog vast loon wil omdat we Champions League spelen, zit bij ons fout", klinkt het resoluut.

Hij benadrukt het belang van balans in de kleedkamer. Grote loonverschillen kunnen wrevel veroorzaken. “Ik speel voor Union, jij ook. Waarom verdien jij zoveel meer? Dat willen we vermijden.”

Muzio wil niemand tegenhouden, maar ook niemand koste wat kost houden. “We willen geen spelers verkopen, maar als iemand écht weg wil, zoeken we samen een oplossing. De keuze moet bij de speler liggen.”