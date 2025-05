Club Brugge beloont jongeling met plaats bij A-ploeg: investering van 1,5 miljoen euro loont

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alejandro Granados maakt volgend seizoen de overstap naar de A-kern van Club Brugge. De jonge middenvelder heeft zijn contract verlengd tot 2027 en wordt beloond voor zijn sterke prestaties bij Club NXT.

De 18-jarige Spanjaard speelde de afgelopen twee seizoenen in de Challenger Pro League. In 52 wedstrijden kwam hij tot vier doelpunten en vijf assists, waarmee hij indruk maakte op de Brugse sportieve staf.

Granados werd in 2023 overgenomen van het Amerikaanse Orlando City voor bijna 1,5 miljoen, waar hij als 17-jarige debuteerde in de MLS. Intussen is hij ook Spaans jeugdinternational en speelt hij binnenkort het EK U19.

Na dat toernooi zal hij zich aansluiten bij de Brugse A-kern om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Zijn promotie past binnen de Brugse filosofie om jonge talenten kansen te geven.

De voorbereiding van Club Brugge start op 23 juni in het Basecamp in Westkapelle. De eerste oefenmatch staat gepland op 28 juni tegen KV Kortrijk.

Daarna volgen nog duels tegen onder andere Rangers, Rakow en NAC Breda, met de Supercup tegen Union als sportieve hoogtepunt vóór de competitiestart.