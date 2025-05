Zinédine Zidane heeft een nieuwe job te pakken en niet zomaar één: "Een droom!"

Tijdens een event van sportsponsor Adidas heeft Zinédine Zidane laten weten dat hij reikhalzend uitkijkt naar het trainerschap van het Franse nationale elftal. De 52-jarige legende ziet het als een droom die hij hoopt waar te maken.

Zidane wordt al langer genoemd als de voornaamste kandidaat om Didier Deschamps op te volgen na het WK van 2026. Op het podium van het event zei hij openlijk: “Natuurlijk is het een droom. Ik kijk ernaar uit.” Die uitspraak werd opgepikt door L’Équipe.

Didier Deschamps heeft eerder bevestigd dat hij na het wereldkampioenschap in de VS, Canada en Mexico zijn rol als bondscoach neerlegt. Hij leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel en won drie jaar later de Nations League.

Zidane, voormalig ster van Real Madrid en Frankrijk, was als speler een boegbeeld van het nationale team. Sinds zijn vertrek bij Real Madrid als trainer in 2021 is hij clubloos, maar bleef hij duidelijk ambitieus richting een nationale functie.

Het trainerschap van Les Bleus is een rol waar Zidane zich al jaren op voorbereidt. Ondanks verschillende aanbiedingen uit de clubwereld, lijkt hij te wachten op de juiste kans bij de Franse voetbalbond.

De Franse supporters én media kijken alvast reikhalzend uit naar wat velen als een logische opvolging zien. Met zijn charisma, palmares en status zou Zidane een natuurlijke leider zijn voor een nieuwe generatie internationals.