Standard verhoogt inzet: uitblinker van Stijn Stijnen is topprioriteit voor Marc Wilmots

Standard Luik heeft zijn zinnen gezet op Adnane Abid, de 21-jarige flankaanvaller van Patro Eisden. Na een sterk seizoen in de Challenger Pro League is Abid uitgegroeid tot een van de topprioriteiten voor sportief directeur Marc Wilmots.

Achter de schermen is Standard volop bezig met het voorbereiden van de volgende transferzomer. De club wil zich vooral offensief versterken en heeft verschillende profielen in het vizier. Daarbij springt de naam van Abid er nu echt uit.

De jonge winger kende een indrukwekkend seizoen in Maasmechelen, met zeven doelpunten en elf assists op zijn naam. Hij groeide uit tot een sleutelspeler in het team en wist zich ook bij andere clubs in de kijker te spelen. Toch lijkt Standard momenteel het voortouw te nemen.

Volgens Sudinfo heeft de club al twee concrete biedingen uitgebracht. Een eerste voorstel van één miljoen euro werd door Patro geweigerd. Een tweede bod van 1,25 miljoen euro ligt momenteel op tafel, maar ook dat lijkt nog niet voldoende om de Limburgers te overtuigen.

Marc Wilmots is persoonlijk betrokken bij het dossier. Hij ziet in Abid een speler die perfect past binnen het nieuwe sportieve project van Standard. Zijn snelheid, creativiteit en rendement maken hem bijzonder aantrekkelijk voor de club uit Sclessin.

Toch lijkt een akkoord nog niet meteen in zicht. Patro wil zich niet zomaar gewonnen geven, ondanks het feit dat Abid nog slechts één jaar onder contract ligt. Het lijkt het begin van een stevige onderhandelingsstrijd te worden tussen beide clubs.