Nieuwkomer bij Lokeren-Temse verrast: "Ik hoor al langer thuis in de Jupiler Pro League"

Lokeren-Temse beleefde een vreemd seizoen. De ploeg stond op een bepaald moment op degraderen, maar speelde uiteindelijk de finale van de Promotion Play-offs.

Het seizoen begon bijzonder moeilijk, met degradatiegevaar voor Lokeren-Temse. Na een trainerswissel en de komst van Radja Nainggolan klaarde de hemel op.

De ploeg zette een ongelofelijke reeks neer en verloor pas in de finale van de eindronde in de Challenger Pro League van Patro Eisden.

Richting volgend seizoen zijn de ambities bijzonder groot. Dat is ook zo bij nieuwkomer Alain Lufira die wel heel verrassend uit de hoek komt nadat hij zijn eerste profcontract tekende.

“Ik wil graag nog een reeks hogerop, want de Challenger Pro League is voor mij geen eindstation. Lokeren-Temse koestert de ambitie om door te stoten naar de Jupiler Pro League. Ik deel die ambitie”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

En hij heeft zelfs meer in huis dan dat. “Eigenlijk hoor ik daar al langer thuis. Aan zelfvertrouwen mangelt het me niet hè. Ik geloof in mijn eigen kunnen, maar dat ik niet eerder de sprong maakte naar het profvoetbal, ligt misschien wel aan mezelf.”

Lufira maakte naar eigen zeggen niet altijd de juiste keuzes in zijn carrière, maar deed dat wel door terug te keren naar Ninove na een uitstap in Bergen. En nu mag hij het proberen bij Lokeren-Temse.

Voor mij is er nu geen sprake van vakantie. Ik loop best wat kilometers en trek ook wel eens naar de gym. Tijdens de eerste trainingen wil ik meteen scherp staan. Ik wil mijn nieuwe coach Stijn Vreven niet ontgoochelen”, besluit hij.