KRC Genk-coach Thorsten Fink zegt wat hij meeneemt uit leerrijk seizoen: "Dat is het belangrijkste"

KRC Genk eindigde dit seizoen op de derde plaats in het klassement, na teleurstellende play-offs. Coach Thorsten Fink is blij met de basis die gelegd is.

KRC Genk ging de play-offs in met een mooie voorsprong, maar gaf die na een teleurstellende reeks van 1 op 18 helemaal uit handen. Toch overheerst er bij coach Thorsten Fink een trots gevoel.

"Ik ben heel blij met het seizoen dat we hebben gespeeld", vertelde de coach, nadat Genk derde eindigde in de Jupiler Pro League. "We brachten fantastisch offensief voetbal met een jonge ploeg."

"Wat ik leuk vind is dat in een moeilijke situatie niemand met de vinger gaat wijzen bij ons in de ploeg", gaat de Duitser verder. "Iedereen kijkt naar zichzelf, wat hijzelf kan verbeteren. Het belangrijkste is dat we geleerd hebben. We weten nu ook dat we iedereen kunnen verslaan."

Bij de club wordt enorm benadrukt dat de basis is gelegd voor volgend seizoen. Na een jaar te ontbreken op het Europese toneel zijn de Limburgers nu ook terug. De fans hebben veel om naar uit te kijken dus, net als de coach.

"Ik kijk uit naar volgend seizoen, met Europees voetbal. Het team verdient dat. Laten we zo verdergaan. Ik wil iedereen bedanken, zeker de fans. We zijn nu een familie. Thuis hebben we zelfs een record gebroken."