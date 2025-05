📷 OFFICIEEL Patro Eisden haalt topschutter en kampioenenmaker binnen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden greep net naast de promotie naar de Jupiler Pro League. De club bereidt zich echter volop voor om ook volgend seizoen weer te schitteren in 1B.

Patro Eisden won de eindronde in de Challenger Pro League, maar was toch een maatje te klein tegen Cercle Brugge om een plaatsje in de Jupiler Pro League af te dwingen.

Ook volgend seizoen wil de ploeg van trainer Stijn Stijnen hoge ogen gooien in de tweede klasse en daarom wordt de ploeg verder versterkt.

Patro Eisden laat op zijn officiële kanalen weten dat het Léandro Rousseau heeft aangetrokken. Hij komt over van Olympic Charleroi.

Rousseau is een 21-jarige aanvaller. Hij tekende een contract voor twee seizoenen in Maasmechelen. De verwachtingen zijn hoog na dit seizoen van Rousseau.

Hij was de topschutter in eerste nationale en hielp zijn ploeg met 22 doelpunten aan de titel. “Met zijn scherpte voor doel en zijn ambitie brengt hij extra vuurkracht naar de voorlinie van Patro”, klinkt het bij de club.