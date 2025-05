Sam Baro had er genoeg van: hoe spelers van KAA Gent ook Milicevic naar de uitgang duwden

Het ontslag van Danijel Milicevic bij KAA Gent kwam er na een reeks teleurstellende resultaten in de Champions' Play-offs, maar dat was niet de enige reden voor zijn vertrek. Achter de schermen broeide het al langer binnen de spelersgroep, waar de discipline meer en meer afbrokkelde.

Volgens bronnen dicht bij de club was er opnieuw sprake van een lakse mentaliteit, net zoals onder voorganger Wouter Vrancken, schrijft HLN. Milicevic slaagde er niet in om voldoende autoriteit uit te stralen of grenzen te trekken. Spelers kwamen te laat of werkten trainingen af zonder volle inzet, zonder dat daar consequenties aan verbonden werden.

Een sleutelmoment was de uitbarsting van Stefan Mitrovic voor de wedstrijd tegen Antwerp. De verdediger uitte openlijk zijn onvrede over zijn bankzittersrol, maar Milicevic - nochtans een goede vriend van Mitrovic - greep niet in. Die passiviteit viel op en zette kwaad bloed binnen de groep.

Het dieptepunt volgde eind april, tijdens het duel tegen Anderlecht. Drie bankzitters weigerden zich op te warmen uit onvrede over hun rol. Ze bleven die wedstrijd ook op de bank, maar stonden nadien gewoon opnieuw aan de aftrap. Dat ondermijnde de geloofwaardigheid van Milicevic en leidde tot frustratie bij andere spelers.

De Gentse kleedkamer viel meer en meer uiteen. De coach kreeg de negatieve sfeer niet meer onder controle, verloor het respect van een deel van zijn spelers en slaagde er niet in de mentale knop om te draaien. Zijn aanpak werd als te mild en te onduidelijk ervaren in een ploeg die net nood had aan strak leiderschap.

Een trainerswissel alleen zal de malaise in Gent echter niet oplossen. De clubleiding beseft dat er meer nodig is dan een nieuw gezicht aan de zijlijn. Er wordt gezocht naar een coach die opnieuw discipline kan afdwingen en die in staat is om een topsportmentaliteit in de kern te krijgen. Dat blijkt voorlopig een absolute vereiste voor de volgende T1.