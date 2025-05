Transfer zal héél snel beklonken zijn: 'Deze vier clubs zijn in de running voor Cristiano Ronaldo'

Het hoofdstuk van Cristiano Ronaldo bij Al Nassr FC lijkt geschreven. Beide partijen lijken niet happig om met elkaar door te gaan. Al gaat de Portugees de voetbalschoenen niét aan de haak hangen.

De voorbije maanden onderhandelden Cristiano Ronaldo en Al Nassr FC over een nieuw contract… tot de Saoedische topclub zelf de stekker uit de gesprekken trok. Dat was alvast een bommetje in de voetbalwereld.

CR7 zorgt met zijn eisen én onderwerp op en naast het veld immers voor spanning in de kleedkamer. Ook Cristiano Ronaldo staat voor zijn Saoedische broodheer niét boven de vestiaire.

Contractverlenging niét meer aan de orde

Ook Ronaldo zelf liet ondertussen blijken dat een contractverlenging niet de mogelijkheden behoort. Niet alleen bovengenoemde reden, maar ook de sportieve prestaties waren niet naar de zin van de Portugees.

Al denkt CR7 er op 40-jarige leeftijd niét aan om te stoppen met profvoetbal. Integendeel: de Portugees wil volgend jaar absoluut naar de wereldbeker en zoekt een nieuwe club.

Transfer zal héél snel beklonken zijn

Inmiddels in de rij: Botafogo FR, SE Palmeiras, Al Hilal SFC én Wydad Casablanca. Alle voorgenoemde clubs hebben zich bovendien geplaatst voor het WK voor clubs dat volgende maand start. En dat is géén toeval…