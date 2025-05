Al Nassr dropt een bom: 'Saoedische topclub onderhandelt niét meer met Cristiano Ronaldo over contractverlenging'

Al Nassr FC heeft de contractbespreking met Cristiano Ronaldo (even) in de koelkast gestoken. Geld is er nog steeds genoeg, maar de topmannen van de Saoedische topclub hebben het gehad met het gedrag van de Portugees.

We schreven eerder al dat Al Nassr FC en Cristiano Ronaldo zo goed rond waren. CR7 zou zijn contract met twee seizoenen verlengen, terwijl Al Nassr daarvoor vierhonderd miljoen euro zou storten. Enkel de punten en komma's moesten nog op de juiste plaats worden gezet. Toch weet Marca dat het dossier voor onbepaalde tijd in de koelkast is gestoken. Waarom twijfelt Al Nassr FC aan een toekomst mét Cristiano Ronaldo? Minstens even opvallend: het is Al Nassr zelf die de stekker uit het stopcontact heeft getrokken. De topmannen van de Saoedische topclub stellen zich vragen bij het gedrag van de Portugese superster. Al Nassr verkeert de voorbije weken in een sportieve dip. Ronaldo neemt zijn ploegmaats niet in bescherming, maar zet ze net vol in de wind. Dat gedrag wordt ook in de kleedkamer niet geapprecieerd. Waar ligt de toekomst van Cristiano Ronaldo? De topmannen van Al Nassr willen ten allen koste vermijden dat het lijkt alsof Ronaldo een voorkeursbehandeling krijgt. Of het nieuwe contract er nog komt? Ook Ronaldo zou aan het twijfelen geslagen zijn…