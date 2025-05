Cristiano Ronaldo wou naar het WK voor clubs en kan én mag van Al Nassr, maar... 'Portugese superster weigert korte verhuur en heeft daar een héél duidelijke reden voor'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cristiano Ronaldo gaat zijn aflopende contract bij Al Nassr FC verlengen. Maar speelt hij ook het WK voor clubs?

Het huidige contract van Cristiano Ronaldo loopt aan het einde van het seizoen af. Al is CR7 niét van plan om de schoenen aan de haak te hangen.

CR7 gaat eerstdaags zijn krabbel zetten onder een nieuwe overeenkomst bij Al Nassr FC. De komende twee seizoenen gaat de Portugees maar liefst vierhonderd miljoen euro verdienen.

Cristiano Ronaldo wil naar het WK... met Real Madrid

En… ook een (korte) uitleenbeurt aan Real Madrid zit nog steeds in de pijplijn. Ronaldo wil dolgraag het WK voor clubs spelen. Al Nassr is niet gekwalificeerd, dus wil CR7 voor even terugkeren naar De Koninklijke.

Minstens even opvallend: Ronaldo heeft een tweede optie om naar het WK voor clubs te gaan. Volgens de Saoedische media heeft ook Al Hilal SFC de Portugese gevraagd om mee te strijden.

Niét in de kleuren van een andere Saoedische club

Al Nassr wil alvast meewerken aan een verhuur. De Saoedische clubs zijn via de koninklijke familie allemaal met elkaar verbonden. Maar… Ronaldo heeft geweigerd. Hij wil niét voor een andere Saoedische club dan Al Nassr spelen.