Had belangrijk doelpunt in titelmatch afgekeurd moeten worden? Jonathan Lardot is heel duidelijk

Union SG is voor het eerst sinds 90 jaar weer landskampioen van België. Dit na de 3-1 zege tegen KAA Gent. Bij Under Review kwam er een bepalende fase van de wedstrijd aan bod.

Union SG kroonde zich zondagavond tot landskampioen. De Brusselaars wonnen met 3-1 van KAA Gent, een terechte overwinning. De wedstrijd verliep al bij al vlot, maar over één bepaalde fase kon er wel wat gezegd worden.

Zo was er een serieus reukje aan het eerste doelpunt van de Unionisten. Een Gent-speler trapt de bal buiten en scheidsrechter Lawrence Visser geeft een corner. Alleen lijkt het er op de beelden sterk op dat de bal niet over de achterlijn ging, en het dus gewoon een inworp was.

Bij de laatste Under Review van het seizoen gaf scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot meer uitleg. "De VAR kan niet tussenkomen", zegt hij. "Het protocol is heel duidelijk. Van de VAR wordt verwacht dat hij ingrijpt bij bepaalde situaties of wedstrijdincidenten. Maar niet om een corner toe te wijzen of te annuleren."

"Deze situatie is niet duidelijk. Sommigen zeggen dat het een corner was, anderen zeggen dat het een inworp was", gaat hij verder. "De scheidsrechter neemt zijn beslissing, de VAR heeft geen bewijs en mag ook niet ingrijpen. Maar uiteraard is er naar de beelden gekeken."

"Ik zou de scheidsrechters aanraden: als er enige aarzeling is, wat hier niet het geval is want hij was heel duidelijk in zijn beslissing, kies dan voor een inworp. Dat heeft minder impact op de volgende fase. Je moet de match en het spel aanvoelen", besluit Lardot met een duidelijke tip.