Anderlecht-doelman Colin Coosemans ziet heel groot probleem: "Dat zullen we deze zomer moeten gaan oplossen"

Anderlecht beleefde absoluut geen seizoen om te onthouden. Paars-wit eindigde op de vierde plaats in het klassement en verloor de bekerfinale.

Drie trainers op één seizoen bij Anderlecht. Een groter teken van de enorme chaos kan er bijna niet zijn. Maar het loopt op veel vlakken mis, te beginnen bij het sportieve. Afgelopen weekend verloren de Brusselaars met 2-1 van KRC Genk.

"Als we vandaag kijken naar de doelpunten die we slikken wordt het nog maar eens duidelijk dat we métier missen. Dat was dit seizoen al vaker duidelijk geworden", vertelde doelman Colin Coosemans na afloop.

"Het was een big issue dit seizoen en we zullen het deze zomer gaan moeten oplossen", gaat hij verder. Olivier Renard zal werk hebben, net als Wouter Vandenhaute. Coosemans gaat verder met de boodschap voor zijn ploegmaats.

"We maken veel te weinig fouten, zijn niet leep genoeg. Als je voelt dat het te gevaarlijk begint te worden, maak gewoon die fout. Ook in de bekerfinale, daar pakten we zelfs geen enkele gele kaart. Dat zijn zaken die je nodig hebt om aan de top te geraken. De top 2-clubs hebben dat wel. Eén van hen zelfs tot in het extreme, al zijn ze er kampioen mee geworden terwijl wij vierde eindigden", besluit Coosemans.

Naast het feit dat zijn ploeg te passief speelde, was er ook een serieus gebrek aan efficiëntie. Yari Verschaeren scoorde een knap doelpunt, maar had er op het einde nog eentje moeten maken. Besnik Hasi sprong bij een aantal acties bijna uit zijn vel.