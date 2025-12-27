IJskonijn van Cercle Brugge neemt verantwoordelijkheid: "Het kwam erop aan koel te blijven"

Cercle Brugge kan toch met een goed gevoel richting 2026 trekken. De Vereniging pakte nu ook een punt tegen Union SG en mag met 4 op 6 de winterbreak in. Gary Magnée zorgde voor het Brugse doelpunt.

Door de 0-2-zege op het veld van OH Leuven kwam Cercle met een boost het veld op tegen Union. De Brusselaars namen de leiding via Rasmussen, maar groen-zwart hing de bordjes nog voor de pauze in evenwicht.

Het was Gary Magnée die raak trof vanaf de strafschopstip. Daarna werd er niet meer gescoord, waardoor Cercle met een zege en een gelijkspel richting eindejaar trekt.

Magnée is de vaste penaltynemer van Cercle

Magnée beseft dat zijn goal belangrijk was. "Ja, het kwam er op aan koel te blijven op een heel belangrijk moment", klinkt het bij Het Nieuwsblad. "Een punt pakken tegen Union is in elk geval een opsteker."

Ondertussen is hij uitgegroeid tot de vaste penaltynemer van Cercle. "Bij Eupen was ik dat ook al. En van Jimmy De Wulf, die het lijstje bepaalt wie voor stilstaande fases in aanmerking komt, krijg ik nu het vertrouwen."

Cercle mag nu net als de andere JPL-clubs even op adem komen. Op 17 januari hernemen de Bruggelingen met een duel bij KVC Westerlo. Daarna trekken ze naar KRC Genk.