Drie opgepakte relschoppers van bekerfinale Club-Anderlecht voor gerecht: "Het was geen geplande raid"

Drie supporters van Club Brugge zijn opgepakt voor hun rol in de gewelddadige rellen in Molenbeek op de dag van de bekerfinale tegen Anderlecht. Eén van hen blijft voorlopig aangehouden, de andere twee zijn onder voorwaarden vrijgelaten.

Volgens het Brusselse parket was er sprake van opzettelijke slagen en verwondingen, en bij één verdachte zelfs van een haatmotief. Tijdens de rellen marcheerde een groep Club-supporters door Molenbeek, scandeerden racistische leuzen en richtten vernielingen aan. In een buurtwinkel werden een 73-jarige man en zijn zoon zwaar toegetakeld. De beelden veroorzaakten dagenlang onrust in Brussel, met nieuwe rellen, wraakacties en zelfs messteken en schietpartijen.

In totaal werden 63 personen opgepakt, vooral bestuurlijk. Dankzij doorgestuurd beeldmateriaal konden drie specifieke relschoppers geïdentificeerd worden. Ze werden maandag gearresteerd en dinsdag voorgeleid. Het gerecht verdenkt hen van slagen met voorbedachten rade, een ernstige aanklacht die erop wijst dat het geweld gepland zou zijn.

Twee verdachten kregen voorwaarden opgelegd zoals een alcohol- en stadionverbod. De derde verdachte, gekend bij het gerecht en verdacht van een haatmisdrijf, blijft voorlopig in de cel. Vrijdag verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer. De zaak wordt intussen verder onderzocht door het Brusselse parket.

De advocaten van de drie mannen verwerpen het idee dat hun cliënten bewust op rellen uit waren. “Het was géén geplande raid”, zegt meester Ibrahim Uckuyulu in HLN. “Hun metro viel uit, ze moesten te voet naar het stadion en zijn onderweg aangevallen. Dit is uit de hand gelopen, maar niet op voorhand beraamd.”

Advocaat Rutger Verhelst, die de aangehouden verdachte verdedigt, benadrukt dat zijn cliënt niets te maken heeft met haat of racisme. “Hij distantieert zich van elke vorm van xenofobie. Het verdere onderzoek zal dat ook aantonen.” Ondertussen buigt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken zich binnenkort over het bredere geweld rond de bekerfinale.