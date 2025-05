Wout Faes mag (én moet) weg bij Leicester City: 'Rode Duivel gaat bij absolute Italiaanse traditieclub aan de slag'

Leicester City moet volgend seizoen opnieuw in de Championship aan de bak. De kans is ondertussen héél klein dat Wout Faes mee zal degraderen naar de Engelse tweede klasse.

Leicester City slaagde er dit seizoen niet in om zich te handhaven in de Premier League. The Foxes moeten volgend seizoen opnieuw in de Championship aan de bak.



De kans dat Wout Faes mee naar de Engelse tweede klasse gaat is ondertussen héél klein geworden. Onze landgenoot aast op een transfer, maar ook Leicester City wil meewerken.

Wout Faes mag én moet eigenlijk weg



Faes is immers één van de spelers in de kern die een aardig zakcentje kan opleveren. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 27-jarige verdediger op twintig miljoen euro.



Bovendien is SS Lazio (nog steeds) geïnteresseerd in de 26-voudig Rode Duivel. De Italianen klopten in januari al aan voor Faes, maar Leicester City wou in volle degradatiestrijd geen sterkhouders zien vertrekken.

Is Wout Faes op weg naar Italië?

De Italiaanse media weten dat Faes deze zomer wél op te pikken zal zijn voor een bedrag dat lager ligt dan de voorgenoemde twintig miljoen euro. En daar wil Lazio van profiteren.