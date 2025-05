Rapport van eerste Renard-acties bij Anderlecht niet echt positief: paars-wit vraagt wel nog wat tijd

Op papier leek Olivier Renard deze winter stevig uitgehaald te hebben. De sportief directeur van Anderlecht haalde enkele veelbelovende talenten naar het Lotto Park, en de eerste indrukken logen er niet om. Toch oogt het eindrapport na het seizoenseinde gematigder dan aanvankelijk gehoopt.

Het is nooit eenvoudig om een wintermercato tot een succes te maken. Clubs grijpen in januari meestal naar versterkingen om twee redenen: ofwel om al vooruit te blikken op het volgende seizoen en spelers de tijd te geven zich aan te passen, ofwel om dringend gaten te dichten in een tegenvallende campagne.

Adryelson: degelijk

Anderlecht zat daar dit seizoen wat tussenin. De ploeg had nood aan versterking, vooral centraal achterin en voorin, maar de verwachtingen rond directe impact waren onrealistisch.

In het hart van de verdediging leek Renard zijn huiswerk goed gemaakt te hebben. Hij haalde twee nieuwe centrale verdedigers: Adryelson, kampioen van Zuid-Amerika, en Lucas Hey.

De Braziliaan bracht met zijn grinta stabiliteit in de moeilijke slotfase van het seizoen, vooral omdat Jan-Carlo Simic in de terugronde minder presteerde. Adryelson liet geen onuitwisbare indruk na, maar speelde degelijk. Zijn huurcontract loopt af, en zijn terugkeer lijkt onwaarschijnlijk.

Hey: heel onregelmatig

Lucas Hey liet bij zijn debuut het beste vermoeden. Met zijn verfijnde voeten en overzicht was hij een verademing na maanden met Zanka in de verdediging. Maar zijn niveau daalde snel, en vooral in de play-offs was hij onherkenbaar zwak.

Toch is het moeilijk om een 22-jarige, die vanuit de Deense competitie naar België kwam, en in een paar maanden twee coaches en twee partners in de verdediging kende, keihard te beoordelen. De sportieve cel blijft geloven in zijn potentieel, maar hij heeft nood aan continuïteit en een duidelijk kader.

Huerta: fel weggezakt

Ook César Huerta liet de fans dromen bij zijn eerste invalbeurten. De Mexicaan bracht flair, snelheid en een dreigend schot. Zijn doelpunt in Kortrijk was spectaculair, maar ook in andere wedstrijden zorgde hij voor opwinding. Huerta had zich snel in de harten van de fans gespeeld, maar de euforie maakte al gauw plaats voor frustratie. Te vaak ging hij voor de moeilijke oplossing, miste hij overzicht of liep hij zichzelf vast.

Zijn nationale coach Javier Aguirre benoemde het eerder al: Huerta moet leren eenvoudiger te spelen en sneller beslissingen nemen. Dat proces verloopt stroef, zeker in een systeem dat weinig tijd liet voor individuele begeleiding. Interim-coach Besnik Hasi had andere zorgen in de play-offs dan individuele ontwikkeling. Maar met een volwaardige voorbereiding, duidelijke tactische richtlijnen en het nodige vertrouwen kan Huerta een aanwinst worden voor de toekomst.

De wintertransfers van Anderlecht kenden dus een veelbelovende start, maar waren geen instant succes. De talenten zijn er, de omkadering moet nu volgen. Pas dan zal blijken of Renards tussenkomst deze winter echt vruchten afwerpt in het seizoen 2025-2026.