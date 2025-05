OFFICIEEL: KV Kortrijk heeft een nieuwe coach én hij neemt meteen familie mee als assistent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk heeft een nieuwe coach. Michiel Jonckheere moet de West-Vlamingen zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League loodsen.

Het nieuws hing al eventjes in de lucht en is nu ook officieel. Michiel Jonckheere is de nieuwe coach van KV Kortrijk.

Jonckheere verlaat Club Brugge - hij was er aan de slag als assistent van Nicky Hayen - voor een avontuur als T1. Een uitdaging wordt het zeker en vast.

Héél duidelijk doel

Kortrijk degradeerde afgelopen seizoen uit de Jupiler Pro League en moet volgend seizoen in de Challenger Pro League aan de slag. De Kerels willen zo snel mogelijk terug op het hoogste niveau voetballen.

Leuk om weten: Jonckheere heeft ook als speler een verleden in het Guldensporenstadion. De 35-jarige West-Vlaming was er tussen 2020 en 2022 aan de slag.

Familiebank

Jonckheere wordt bijgestaan door Kurt Bataille. Leuk om weten: Jonckheere is het neefje van laatstgenoemde.