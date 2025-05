AS Roma wil Saelemaekers graag houden, maar dan zal het flinke transfersom moeten ophoesten

Alexis Saelemaekers kende een uitstekend seizoen bij AS Roma. De Rode Duivel werd door AC Milan verhuurd aan de Romeinen, die hem maar wat graag definitief willen inlijven. Al zal het daarvoor wel een aardige transfersom op tafel moeten leggen.

Na een eerdere uitleenbeurt aan Bologna, speelde Alexis Saelemaekers dit seizoen voor AS Roma. Bij de Romeinen kende hij een uitstekend seizoen met zeven doelpunten en vijf assists. Voldoende om het bestuur van Roma te overtuigen.

Zij willen de Rode Duivel definitief naar de Italiaanse hoofdstad halen. Dat meldt de Italiaanse journalist Nicolò Schira. Dan zal het wel tot een akkoord moeten komen met AC Milan, de huidige werkgever van Saelemaekers.

Bij Milan heeft de middenvelder nog een contract tot 2027. Als de Giallorossi onze landgenoot effectief willen binnenhalen, hangt daar een aardig prijskaartje tegenover. De marktwaarde van Saelemaekers ligt rond de zeventien miljoen euro. Milan mikt zelfs op een iets hoger bedrag.

Twintig miljoen euro. Dat is de prijs die de Milanezen willen vangen voor Saelemaekers. Voor Roma is dat een best hoge som, zeker aangezien ze uiteindelijk net naast een Champions League-ticket grepen. Het is dus nog maar de vraag of ze dat bedrag ook effectief zullen ophoesten.

En dus kan het zomaar zijn dat Saelemaekers volgend seizoen een nieuwe kans krijgt bij Milan. Daar zal vermoedelijk een nieuwe hoofdcoach komen. De Portugees Sérgio Conceição won de Supercup met de Rossoneri, maar kon voor het overige niet echt overtuigen.