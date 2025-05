📷 OFFICIEEL Derde versterking al: Zulte Waregem haalt nieuwe middenvelder binnen

Promovendus Zulte Waregem doet voort met zijn huiswerk. Het kondigde een derde versterking aan voor volgend seizoen.

Zulte Waregem pakte de titel in de Challenger Pro League en speelt zo vanaf volgend seizoen weer op het hoogste niveau. De ploeg bereidt zich ondertussen voor op het nieuwe avontuur.

Na de komst van Hedl en Paugain kondigt het nu ook Enrique Lofolomo aan. De 25-jarige defensieve middenvelder wordt transfervrij opgepikt bij Viktoria Köln. Hij tekent een contract voor twee seizoenen, met nog eens een optie voor twee jaar.

Lofolomo was een belangrijke schakel in de ploeg die als zesde eindigde op het Duitse derde niveau. Hij speelde eerder ook al bij Fortuna Dusseldorf II en Borussia Mönchengladbach II, goed voor 164 wedstrijden in Duitsland.

“Voetballer zijn is de mooiste job ter wereld”, zegt de speler zelf. “Het feit dat ik deze job nu bij deze geweldige club mag uitoefenen is fantastisch! Ik heb al wat mensen achter de schermen mogen ontmoeten en dit is een warme club waar iedereen hecht samenwerkt. Ik verlang al om de fans en ploeggenoten te leren kennen.”

“We zijn tevreden dat iemand als Lofolomo kiest voor ons verhaal. Enrique is een middenvelder die met zijn defensieve kwaliteiten een verdediging kan ontlasten”, klinkt het bij de sportieve cel. “Zijn balvastheid en sterke passing zorgen aanvallend dan weer voor kwaliteit in de opbouw.”